n mi entrega anterior aseguré que los 72 mil billones estadunidenses de la deuda vecina, en nuestras unidades serían 72 trillones de dólares. Confusión y error. Serían sólo 72 billones nuestros. Ellos llaman billones a miles de millones. Nosotros llamamos billones a millones de millones. Y ellos llaman trillones a los millones de millones. Nosotros a los millones de billones. Con las disculpas del caso y el agradecimiento al lector y amigo C. F. V., quien hizo la observación, empecemos hoy a revisar algunos datos del empleo. Muestran su debilidad. El más reciente registro semanal de solicitudes de seguro contra desempleo –del 14 de septiembre pasado– fue de 172 mil 60 estadunidenses. Así, el número de desocupados que gozan del seguro de desempleo (UI, por las siglas en inglés de Unemployment Insurance, programa a cargo del área de empleo del Departamento del Trabajo <https://www.doleta.gov/) llegó a millón y medio de estadunidenses. De un total próximo a 6 millones de desocupados. Casi 26 por ciento.

Este seguro es una asistencia financiera temporal a desempleados por causas ajenas a su voluntad. Se administra estatalmente y se otorga por un máximo de 26 semanas. En ocasiones de alto desempleo un poco más. Los números indicados aquí son los puntuales, no estacionales, no suavizados por promedios u otras técnicas. En estos mismos términos no suavizados el máximo de solicitudes de seguro de desempleo registrado en la historia laboral reciente de nuestros vecinos es el de la semana del 9 de enero de 1982: un millón 73 mil 500 estadunidenses. ¡Terrible crisis!

Más recientemente el valor máximo de solicitudes es el de la semana del 10 de enero de 2009, con 956 mil 791 solicitudes. ¡Aún más terrible crisis! Pero el máximo número de beneficiados con este seguro en la economía vecina se registró durante la crisis de 2009, en la semana del 28 de marzo, con 6 millones 451 mil 690 estadunidenses. Bien. Lo cierto es que de 2009 a la fecha la situación del empleo ha mejorado sustancialmente. Pero… siempre un pero, ya se percibe cierta desaceleración. Desde hace cuatro meses el número de ocupados dejó de subir. O, equivalentemente, el número de desempleados dejó de descender. Y empieza a subir. Un poquito, pero sí. Algunos analistas indican que es altamente probable que continúe este comportamiento. Y que habrá más estadunidenses que no sólo no son incorporados a un trabajo, sino que son rechazados. Recordemos el drama reciente. Entre el segundo trimestre de 2008 y el último del 2009 –en año y medio- el desempleo se elevó de poco menos de siete millones a poco más de 15 millones.