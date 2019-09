E

ntre los ensayos que componen el libro póstumo de Oliver Sacks, Cada cosa en su lugar: Primeros amores y últimas anécdotas, para mí destaca Orangutana , que a continuación traduzco para estas páginas, dispuesta como estoy a ser procesada por la ley de los derechos de autor y, aún castigada, ajena como soy a la regla editorial de solicitar el derecho simplemente a traducirlo, afecta como soy a traducir lo que me conmueva y lo que me ilumine, que es el caso de la presente osadía.

“Hace algunos años, cuando visitaba el zoológico de Toronto, me acerqué al aposento de una orangutana. Se encontraba amamantando a su criatura, pero, en el momento en que pegué mi cara barbada contra la ventana de su amplio y grasiento hospedaje, con delicadeza depositó a su hijo sobre el piso y se acercó a la ventana y apoyó su cara y su nariz contra las mías, del otro lado del vidrio. Supongo que mis ojos volaban de aquí allá mientras contemplaba su cara, hasta que me concentré en sus ojos. Sus brillantes ojos pequeños también revoloteaban, que no sé si eran color naranja, pero observaban mi nariz, mi barba, todas las facciones humanas, aunque asimismo simiescas, de mi cara, como si ella me identificara como a alguien de su especie, o lo más cercanamente afín a su especie, según me pareció. Luego fijó su mirada en la mía, y yo hice otro tanto, como dos amantes que se miran a los ojos penetrantemente, con apenas una hoja de vidrio entre los dos que los separa. Apoyé mi mano izquierda contra la vidriera y, de inmediato, ella la cubrió con la suya derecha. La afinidad entre ellas era obvia, los dos nos dábamos perfecta cuenta. Me pareció asombroso, maravilloso; me provocó la sensación más intensa de parentesco y cercanía que había experimentado nunca ante ningún animal. Su gesto parecía decir, ‘Ves, también mi mano es exactamente igual a la tuya’. Pero, al mismo tiempo, era un saludo, como darse un apretón de manos, o mejor, como pegarse las palmas de las manos, los cinco dedos contra los cinco dedos. Luego apartamos cada uno su cara del vidrio, y la orangutana regresó con su recién nacido. He tenido y amado mascotas, perros y otros animales, pero nunca me había enfrentado a un instante como el que viví con esta compañera primate, de reconocimiento mutuo, de sentido de parentesco.”