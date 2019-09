Reyes Martínez Torrijos

Domingo 22 de septiembre de 2019

La investigación en México tiene grandes deudas con el pasado musical . Toxochicaquiliz: nuestra escucha florida (Fineo Editores) intenta solventar algunos huecos: encontrémonos con las músicas del prehispánico desde su nivel cero , dice Elias Morado, autor del libro que se presentó el pasado 18 de septiembre en el Centro Cultural Elena Garro.

El investigador contemporáneo se acerca a los pueblos indígenas con una conmiseración que ni los frailes del siglo XVI. Es consecuencia de que en Hispanoamérica no haya habido una crítica de los fundamentos teológicos de las prácticas coloniales, que perviven en el ejercicio académico e investigativo , explica Morado a La Jornada.

Es importante entender lo que la investigación musical tradicional no hace, el contenido teológico de la música empleado para la catequización. Se estudian los soportes materiales de la música en el siglo XVI, pero su soporte real es teológico. Si quemas el libro sigue existiendo el sustrato ideológico. Si no se estudia eso, no se entiende el poder de la empresa colonial.

Menciona que para entender la música prehispánica es requisito un interés filosófico en su historia y artes, de lo contrario no vamos más que a meter en camisa de fuerza expresiones musicales cuyo contenido está interconectado con los mitos de la vida, la muerte y el universo .

Pensar lo musical