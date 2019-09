Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 2

Para Iván López Reynoso, vivir rodeado de música es el privilegio más grande que puedo tener; las melodías hacen magia con mi cuerpo y me han llevado por senderos donde mi corazón se exalta cada vez más .

A partir de enero de 2020, López desempeñará el cargo de director asociado de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam).

“No provengo de una familia de músicos, pero desde que era muy pequeño mis papás me enseñaron infinidad de canciones. Recuerdo que a los dos años me regalaron la cinta animada de Disney Fantasía, y en ese momento decidí (precozmente) que mi vida iba a ser para la música”, explica el joven compositor en entrevista con La Jornada.

“En esa misma línea pasional y melódica –añade– recuerdo que a los tres años ya tenía la firme convicción de que quería ser director de orquesta. No fue un camino fácil: primero estudié violín, después piano, canto, percusiones, clarinete, dirección coral, composición y análisis musical en el Conservatorio de las Rosas (Morelia) y en el Centro Cultural Ollin Yoliztl (Ciudad de México). No es que me dedique a la música, más bien ésta es mi vida.”

El pasado martes 17 de septiembre, la Ofunam presentó al también pianista como director asociado para 2020. López Reynoso (Guanajuato, 1990) trabajará con el violinista italiano Massimo Quarta, quien continuará en la dirección artística de esa orquesta hasta diciembre del mismo año.

“La Ofunam es la agrupación más importante en mi trayectoria, porque fue la primera orquesta profesional que confió en mí y que pude dirigir –en 2011– en la capital mexicana. Aunque antes ya había hecho mi debut en Monterrey, con la Orquesta de Cámara de la Universidad estatal.”

Tercera batuta asociada en la historia de la agrupación