Arias Álvarez expuso que de no tomarse medidas estaremos ante una emergencia epidemiológica en los próximos años, pues la prevalencia de algún tipo de demencia a los 60 años es de 5 a 10 por ciento, pero a los 90 años se incrementa casi a 50 por ciento .

De no tomarse medidas para prevenir o retardar los casos de Alzheimer en México, el país estará frente a una emergencia epidemiológica por el envejecimiento de la población, de acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los universitarios resaltaron que en países avanzados se observa estancamiento de los casos de Alzheimer o retraso en su aparición debido a diagnósticos tempranos y a que se recomienda a la población ejercitar su cuerpo, activar su cerebro y llevar un estilo de vida saludable.

Bermúdez Rattoni, especialista en neurobiología de la memoria, señaló que exponer a la gente a resolver retos cognitivos, como el aprendizaje de idiomas o de un instrumento musical, por ejemplo, es importante para retrasar la aparición de la afección. Además, hacer ejercicios mentales no tiene efectos colaterales .

Arias Álvarez, investigadora del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del IIBm, indicó que la mala salud cardiovascular, defectos en el riego sanguíneo, hipertensión arterial, infartos, aterosclerosis, la diabetes y una vida social poco activa son factores de riesgo para el Alzheimer.

Los signos que deben llamar la atención para llevar a una persona a valoración médica son que no reconozca caras familiares, no sepa cómo regresar a su casa, no encuentre su trabajo o esté perdiendo vocabulario.