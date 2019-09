Ndrea Becerril y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de septiembre de 2019, p. 30

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México (Inehrm), que dirige Pedro Salmerón, aclaró que no reivindica la lucha armada ni pretende una apología de la violencia, sino rescatar del olvido una etapa de la historia de México en la que los luchadores sociales no existen y dar voz a quienes no la han tenido.

Ello en relación con lo publicado en la página electrónica del Inehrm, el pasado día 17 sobre el aniversario 49 de la muerte del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, en la que se reivindica su figura y se califica de valientes a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, lo que provocó que senadores del PAN y Lilly Téllez, de Morena, pidieran la destitución de Salmerón.

El recio empresario, de 81 años de edad, no estaba dispuesto a dejarse secuestrar para alimentar la violencia y anunció que haría frente a quienes lo intentaran. Sus dos escoltas aceptaron el riesgo, demodo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas Bernardo Chapa y Modesto Hernández y dos de los guerrilleros , es parte de lo que Salmerón escribió.

En otro párrafo, destacó que Garza Sada fue uno de los más notables y emprendedores industriales del país , cuya muerte, conmocionó a importantes sectores del país y miles de personas acudieron a su funeral . Lo estrepitoso y violento de su muerte contrastó con la vida que llevó, ya que a pesar de su fortuna era un hombre modesto y austero , agrega Salmerón en el texto motivo de la polémica entre sectores de la derecha del país.

El panista Víctor Fuentes consideró que el término valientes jóvenes es una apología del delito, además de reivindicar la violencia de una manera inaceptable para la memoria de un héroe de Nuevo León y para su familia .

A contracorriente de Morena, la senadora Lilly Téllez envió un escrito ayer a la presidencia del Senado en el que pide se destituya al historiador Salmerón.