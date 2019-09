De parte de los políticos que lideran países con este tipo de dispositivos no existe un iniciativa para deshacerse de sus arsenales, y Sudáfrica, junto con Kazajistán y Ucrania, ha sido de las únicas naciones que desaparecieron sus misiles.

Durante la plenaria cinco, titulada Cuatro Prioridades para el Desarme Nuclear, Frederik Willem De Klerk, ex presidente de Sudáfrica, señaló que a 74 años de los actos en Hiroshima y Nagasaki, las armas nucleares continúan siendo una de las principales amenazas para la población mundial.

Ese es el panorama tras una ataque pequeño, imagínense uno masivo entre Estados Unidos y Rusia .

María Eugenia Villarreal, la representante del Tratado Sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprovechó el foro para llamar a que la sociedad civil se una para acabar con los arsenales nucleares en todo el orbe.

Necesitamos estigmatizar a los gobiernos que poseen estos dispositivos y debemos obligar a más líderes a suscribirse al pacto , expuso.

En un balance de la situación actual en la lucha contra la proliferación nuclear, el ex comisionado de Naciones Unidas, Sergio Duarte, reveló que no tenía datos positivos para compartir. No ha habido avances en el ámbito en los pasados 20 años y los tratados existentes se han erosionado , sostuvo.