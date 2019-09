En la Ciudad de México, los maestros disidentes del Istmo de Tehuantepec que se instalaron en plantón frente a la Sedatu, informaron que aún no hay acuerdo satisfactorio, pues el compromiso de las autoridades federales es que el próximo lunes inicie la reconstrucción de 48 escuelas; pero no tenemos seguridad de que no nos dejen tiradas las obras como ocurrió antes .

David Cervantes Peredo, comisionado nacional para la reconstrucción de la Sedatu, confirmó a La Jornada que este sábado acudirá al municipio de Juchitán, para reunirse con padres de familia, maestros y autoridades estatales.