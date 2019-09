También se aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley Reglamentaria en materia de Mejora Continua,

El legislador explicó que el cambio puede parecer simple, pero es sustancial, pues la enseñanza en talleres prácticos no es necesariamente impartida por personal técnico, porque también intervienen profesionales con licenciatura y otras disciplinas.

Por lo que toca a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se aceptó la propuesta de modificación del diputado José Luis Montalvo Luna (PT), al artículo 7 fracción 15, para establecer que el personal técnico docente sea definido como aquel que tiene una formación especializada y no como aquél con una formación técnica especializada, como está en la actualidad.

Más tarde, tras recorrer el hospital rural de Acanceh, resaltó con lenguaje beisbolero –su deporte favorito– la cancelación de esa reforma. La reforma educativa, como en el beisbol, díganle que no a esa pelota. Se va, se va, se va, y se fue ya . Horas antes, en su conferencia de prensa, señaló que si el proceso para echarla abajo no le gustó a sus adversarios ni modo , pero ya no se van a cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo y sus egresados van a tener derecho a su base laboral.

En instalaciones de la base militar número 8, en Mérida, también rechazó que haya inestabilidad política que afecte el crecimiento económico, como consideró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tengo otra información , y mencionó que “hay gobernabilidad, paz social... Vamos bien, pero siempre van a cuestionar los que fracasaron –con todo respeto lo digo– con su política neoliberal”.

A la OCDE le reviró que hay crecimiento de la inversión extranjera directa por 18 mil millones de dólares en seis meses; 35 mil millones de dólares de remesas para este año; inflación baja , el peso es la segunda moneda con más fortaleza.

Aunque es lamentable que se den hechos como los de Arabia Saudita, el incremento en el precio del petróleo nos beneficia , además de que se produce más crudo y gasolinas, y se destinan 300 mil millones de pesos en beneficio de la gente humilde”.

López Obrador resaltó respecto a las plazas para profesores que hay un sistema tripartito, donde participan la CNTE, el sindicato magisterial, así como los gobiernos federal y estatales.

Defendió que los maestros son muy trabajadores , al ser cuestionado sobre las movilizaciones de la CNTE. “Es como en el periodismo –y en la política–, la mayoría trabaja y otros no.” Confió en que las leyes secundarias se aprueben en el Senado, y aseguró que se toman en cuenta los planteamientos de todos los maestros y esto no significa que va a haber corrupción .

Luego, en Acanceh garantizó que nunca más va a haber campaña de desprestigio contra el magisterio. Nuestras maestras, nuestros maestros merecen respeto... Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, en un acuerdo que haremos entre padres de familia, maestros y autoridades. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho .