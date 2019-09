Sofia Moncada Zárate, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM e integrante de Fridays for Future expuso en entrevista que exigimos que México se declare en emergencia climática y se tomen las medidas necesarias para cambiar la situación; exigimos que ya no se subsidien proyectos petroleros, se suspenda el fracking y la construcción de la refinería Dos Bocas .

En la marcha participaron integrantes de 46 agrupaciones, además de estudiantes de la UNAM, el IPN, la UAM y de la Universidad Iberoamericana, así como de escuelas primarias y secundarias, al ritmo de batucada, los niños señalaron que Necesito un mundo para crecer , advirtieron que Ya no hay tiempo para postergar las acciones contra el calentamiento global y exigieron un Cambio político, no cambio climático .

En pancartas, elaboradas con cartón y no plástico, se leía No actúes como si no fuera tu problema , Más energías alternativas, menos refinerías y Eleva tu voz, no tus emisiones de CO2 .

Luego de más de dos horas de marcha, la columna llegó al Zócalo, y avanzó rodeando la explanada. Frente a Palacio Nacional los manifestantes demandaron Justicia climática , aseveraron que No es cambio ni crisis, es emergencia climática y advirtieron que si se acaba con la Tierra, No hay planeta B .

Asimismo, sostuvieron: Queremos solución, no contaminación y adecuaron una popular consigna a las exigencias ambientales: De norte a sur, de este a oeste, salvemos al planeta, cueste lo que cueste .

Estas movilizaciones se realizan en vísperas de que la próxima semana se reúnan en Nueva York los líderes mundiales en la Cumbre del Clima de la ONU.