ederico Bonasso, cantante de la banda El Juguete Rabioso, entrega su primer trabajo como escritor: Diario negro de Buenos Aires. En 10 capítulos, que narran igual número de semanas, Bonasso conduce al lector por calles, barrios y panteones, que están más en la adolorida memoria del protagonista que en la actual ciudad portuaria. Cuadros descritos con las entrañas, situaciones relatadas con una confidencia nacida de la soledad acompañada del gris que permea los cementerios y la negritud de lo autocompasivo; textos rebosantes de reclamos apenas difuminados con cuadros de amor de pareja que terminan con pañuelos agitados por el esperado y temido adiós. Diario negro de Buenos Aires lo presentan Mariana Hernández, Benito Taibo y el autor, el martes 24 a las 19 horas en la sala Manuel M Ponce del Palacio de Bellas Artes, y como bonus sonarán melodías del Juguete desde el bandoneón de Pablo Ahmad y el piano de Mario Santos.

El retorno de Luzbel

“He venido caminando/Coronado de espinas/caminas a mi lado/ de regreso del infierno…”, dice la letra de Coronado de espinas, primer corte de Retorno a la oscuridad, nuevo ep de Luzbel. El cordel, Íncubo y Pasajero en tu vida completan los cuatro temas de este cd donde los compases metaleros se mezclan con sonidos extraídos del progresivo por una guitarra manejada con maestría por Raúl Fernández Greñas. La energía y la velocidad del metal surgen de las manos y el sentimiento de este cuarteto, liderado por el sempiterno Greñas. En Retorno a la oscuridad es palpable, se siente y se disfruta aquel concepto de que el metal no es moda, sino rock duro, rock vivo; así lo demuestran, además de Greñas, líder y guitarra, Humberto Vázquez, bajo; Jorge curiel, batería, y Mike González, voz. Como dato adicional, Raúl publicó, emocionado, en Facebook “Mi queridísima Schmill Sonya me sale con que me regala esta bellísima obra original de su apá, el maestroJosé Manuel Schmill, y portada del nuevo disco” gran obsequio, sin duda.