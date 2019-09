N

ada más urgente que las acciones planetarias contra el cambio climático. De las y los jóvenes viene la iniciativa mundial para exigir acciones a los gobiernos en favor del medio ambiente. En México la propuesta tiene eco en distintos sectores, pero no hay manera de secundar un discurso ecologista sin vincularlo a los megaproyectos que sexenios anteriores emprendieron sobre los recursos naturales, y que el actual gobierno no ha hecho sino refrendar e incluso potenciar. El Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos son apenas una muestra.

Sin duda las acciones en contra de toda iniciativa que afecte al medio ambiente están en manos en las nuevas generaciones. Son ellas, en México y en el mundo, quienes están viendo de manera clara la catástrofe presente y, sobre todo, futura.

Con las consignas No podemos decir que no lo sabíamos , no hay plan B o es la ciencia, estúpido , millones de jóvenes se manifiestan en el mundo en contra de las políticas gubernamentales que anteponen los intereses mercantiles al cuidado de los recursos naturales.