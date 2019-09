Solicitan donadores para reportero

S

e solicitan donadores de sangre para el reportero Andrés Antonio Toledo Martínez, quien se halla en terapia intensiva. A los donadores favor de acudir al Hospital Centro Médico Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, entrada puerta tres o puerta cuatro en la calle Dr. Márquez.

El horario es de 7 a 15 horas de lunes a viernes, y de 7 a 12 horas sábado y domingo. Se debe llegar una hora antes, pues se entregan fichas. Para ser candidato a donar se debe tener entre 18 y 65 años, peso mayor a 50 kilogramos y estatura de más 1.50 metros. No haber tomado medicamentos ni estar enfermo. Ayuno total de ocho horas y no haber ingerido un día antes alimentos grasosos.

Se debe registrar la donación a nombre de Andrés Antonio Toledo Martínez, internado en el hospital general de Zona 30 del IMSS, alcaldía Iztacalco.

Víctor Mayén

Ven una luz en el caso Ayotzinapa

Se presenta otra oportunidad para dilucidar qué fue de nuestros jóvenes normalistas, espero que esta vez sí haya buenos resultados: encontrar a los ejecutores y también a los autores intelectuales, aunque a éstos es más fácil imaginarlos. Dentro del capitalismo e imperialismo se mueven fuerzas negativas coaligadas con algunas de aquellas de las que se esperaría actúen dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Se pensaba que este cobarde acto detendría las mentes y manos asesinas de los que cometen actos de esta naturaleza, pero por desgraciad no ha sido así, es decir, las extorsiones, las exigencias de cobro de piso para aquellos que se ganan la vida como pueden de manera lícita, los secuestros, las desapariciones y la aparición de fosas clandestinas con cuerpos humanos en distintas entidades de la nación continúan apareciendo. El caso de Ayotzinapa debe culminar de manera satisfactoria, es decir, encontrarlos o buscarlos y que la justicia castigue a los malhechores. Nuestro país puede ser seguro, no en el sentido como lo exige el imperio del norte en cuanto a los migrantes, seguro para los connacionales y extranjeros combatiendo todo tipo de lacras del sistema capitalista putrefacto, traerá seguridad y bienestar aunque esto no sea todo.

Luis Langarica Arreola

Recuerdo al historiador Pancho Pineda

En el equipo de trabajo y colaboradores del Centro de Documentación y Análisis del Movimiento Obrero en América Latina, que dirigía Ruy Mauro Marini, tuve la oportunidad conocer –en 1978– a Francisco Pineda Gómez. Para ese entonces no tan sólo nos dedicábamos al estudio de las ciencias sociales, sino también a la militancia política. El siempre afable Pancho Pineda, además de haber sido un perseverante guerrerense de la izquierda social, se convirtió a lo largo de 40 años en un destacado profesor-investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en un brillante historiador de los movimientos sociales de México.

Si bien ya no tendremos la oportunidad de encontrar a Pineda en las movilizaciones sociales o en actos académicos para conocer sus excelentes trabajos sobre los de abajo, lo que sí podemos hacer es recordarlo a través del legado que nos dejó como tenaz estudioso de Revolución de Emiliano Zapata que se encuentra en sus indispensables libros: La irrupción zapatista 1911; La revolución del sur 1912-1914; Ejército libertador o A cien años del Plan de Ayala. Hasta siempre Pancho y, pese a tu partida, te decimos que estamos muy agradecidos por tus obras.