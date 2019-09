En Apuntes de Guerra, Roberto Fiesco recuperó muchos detalles de mi trayectoria, sobre todo enfocada al cine; hay muchas fotos de las películas, además de un texto donde se narra cómo inicié, dónde estudié, con quién he trabajado, con qué directores y actores, qué premios he recibido. Al abrirlo , los lectores se enteran de muchos detalles y demás .

Con Delia Casanova siempre estaré agradecida por estar cerca de mí, por ser mi maestra, amiga y por ser una persona de la que me beneficié en el escenario, porque es una gran actriz. Es muy simple, no hay más allá; es un agradecimiento a su trabajo .

De esos largometrajes donde participó Guerra recordó: Todos son muy importantes para mí, forman parte de mi vida y profesión. Trabajé en cintas que representaron a mí país en festivales internacionales, pero también me llevaron a ser jurado en distintas naciones. Estos son aspectos que se han desprendido de mi quehacer en el séptimo arte, el teatro y televisión.

Puntualizó: Todas las cosas que he hecho han sido trabajos importantes, unos más completos que otros, pero han tenido gran relevancia; puedo decir que poco a poco fui cotizándome de manera económica .

Sobre la dificultad de abrirse paso como actriz, Guerra, explicó que en su caso no fue así. Creo que ahora es más difícil. En mi época no sé si fue fácil; tal vez había menos competencia o menos gente en el ambiente artístico, pero para mí no fue difícil .

Actualmente, Blanca Guerra ensaya para la puesta teatral A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre, donde compartirá escenario con los actores Alejandro Camacho y Adriana Llabrés, la cual se estrena en la primera semana de noviembre en el teatro San Jerónimo.

Además, Guerra se prepara para la filmación de la cinta El ángel azul, con Delia Casanova, dirigida por René Pereyra.