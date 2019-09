Sabo Romo, también fundador de Rock en tu Idioma Sinfónico, expresó sobre este rencuentro emotivo de hacer música sin prejuicios: Gracias por devolverme la confianza .

Antes de la presentación de AUA, la cantante Hela San abrió el espectáculo con canciones que mantuvieron al público expectante al escuchar su voz, ese lenguaje vocal que ha alimentado con elementos de jazz, soul, trip-hop y rock.

Sólo con su voz y los teclados, Hela San sacudió las fibras emotivas de los asistentes que escucharon con atención a la intérprete, que actualmente promociona su primer sencillo, Temporal, en su proyecto solista. Este es un gran momento en que se conjuntan varias cosas , expresó a La Jornada.

La también vocalista de Leontine contó: “Es muy importante mantener una vertiente muy personal, que hable de mí, donde tenga la posibilidad de tocar en este formato acústico. Estoy explorando otras sonoridades, desarrollando influencias y preparando los temas del nuevo epé”, que será lanzado a principios de 2020.