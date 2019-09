▲ Los camioneros no tendrán que sortear ya tantos baches. Foto María Luisa Severiano

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 21 de septiembre de 2019, p. 28

Las secciones de frutas y legumbres de la Central de Abastos (Ceda) retomaron su operación comercial después de las obras de rehabilitación como la instalación de una nueva red de drenaje y la repavimentación del entorno.

El coordinador y administrador general del Fideicomiso de la Ceda, Héctor Ulises García Nieto, comentó que los trabajos contribuirán a resolver problemas urgentes como el mal estado del pavimento, el drenaje, la basura y la inseguridad, que son las principales quejas.

Agregó que con estas acciones se reafirma el compromiso del gobierno con la comunidad para atender sus necesidades más urgentes y modernizar la zona después de 40 años.