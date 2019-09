A la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas. Así lo haré, porque sin derechos humanos y el debido proceso no puede haber justicia. ¿Por qué esta saña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad , aseveró.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público al causar un presunto daño a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos, expresó que desde hace más de un mes el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna (sobrino de la diputada federal Dolores Padierna) le decretó prisión preventiva por un delito no grave con base en una licencia que ya se ha acreditado que no es la suya, sin exhibir el documento y sin que el juzgador cumpliera siquiera el deber de certificar su veracidad.