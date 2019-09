Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019, p. 14

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó al segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, a realizarse del 26 al 29 de diciembre en el caracol ubicado en el ejido Morelia, municipio autónomo de 17 de noviembre.

En un comunicado firmado por las coordinadoras zapatistas de dicho encuentro, dijo que sólo será tratado un tema: La violencia contra las mujeres, en dos partes: Una de denuncia y otra de qué vamos a hacer para parar esa masacre que nos están haciendo .

Añadió sigue la matazón y la desaparición de mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones sociales. Nos asesinan y nos desaparecen porque somos mujeres .