Luis A. Boffil Gómez, Corresponsal Graciela H. Ortiz/ La Jornada Maya y Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019, p. 13

Mérida, Yuc., Con la presencia de los 30 laureados, la mayor asistencia a un acto de este nivel, este jueves dio inicio la 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en el Centro Internacional de Congresos en Mérida.

En nombre del Papa, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, leyó un mensaje de paz para todo el mundo. Llamó a todas las personas y autoridades del mundo a trabajar en favor de la paz del mundo en beneficio de la humanidad. El papa Francisco ruega al Señor para que les ilumine en los trabajos , señaló.

En su mensaje de bienvenida, Rigoberta Menchú Tum dijo: “Estamos acá las mujeres y los hombres que dedicamos nuestra vida para que haya respeto mutuo entre nuestros pueblos, para que haya respeto mutuo entre hombres y mujeres, para que haya respeto mutuo entre las diversas generaciones de nuestra sociedad.

Creemos en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, decimos no a ellos, no a las armas nucleares, (no) a la intolerancia, (a) la falta de respeto, al racismo, la discriminación; valoramos al ser humano como un ser prodigioso , puntualizó la Premio Nobel de la Paz 1992.