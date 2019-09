▲ Para el ex diputado y ex funcionario Juan Miguel Alcántara, quien se dice de esencia panista, el Partido Acción Nacional pasa por un momento tan malo que para remontar apuesta por los errores del gobierno. En la imagen, el Foro Internacional sobre la entrada y salida del populismo realizado en la sede del blanquiazul y encabezado por su dirigente nacional, Marko Cortés (centro). Foto Cuartoscuro

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019, p. 12

Tras la debacle electoral de 2018 y la pérdida de las gubernaturas de Baja California y Puebla en junio pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) arriba a su 80 aniversario en uno de sus peores momentos: dividido, con un frágil liderazgo y la aventurada apuesta de que sean los errores del gobierno los que le ayuden a remontar la situación.

El PAN de 2019 ya nada tiene que ver con el partido que ganó las elecciones presidenciales de 2000 y las de 2006. De hecho, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón ya no militan en esta fuer-za política.

El panorama es de tal deterioro que el ex diputado y ex funcionario Juan Miguel Alcántara Soria considera que no hay nada que celebrar el próximo sábado cuando se efectuará el principal festejo del 80 aniversario. Incluso, advierte que si no hay un cambio, Acción Nacional corre el peligro de desaparecer como le sucedió a partidos del humanismo político en Venezuela, Italia, España y otros países.

Luego de su triunfo en el año dos mil, cuando ganó por primera vez la Presidencia de la República, el PAN ha presentado una tendencia descendente en las preferencias electorales que no ha parado. De 42 por ciento de votación presidencial que obtuvo en aquel año, bajó a 35 por ciento en 2006, a 25 en 2012 y a 17 en 2018.

En la votación de congresistas se presenta el mismo fenómeno, de manera que de 211 diputados en 2000 bajó a 78 el año pasado. Por lo que hace a los senadores paso de 60 a 24 en el mismo periodo.

A esa situación se suma la salida de militantes decepcionados o enojados, el alejamiento de figuras históricas como Carlos Medina y Francisco Barrio, y las constantes disputas internas por lo poco que les queda del poder.

Saldos negativos

Alcántara Soria, quien no refrendó su militancia en el PAN pero se asume de esencia panista, señala que los saldos negativos que ha obtenido este partido en los últimos procesos electorales son producto de la creciente pérdida de confianza del electorado por las incapaci-dades de algunos servidores públicos y las conductas de corrupción.