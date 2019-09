Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019, p. 11

Al analizar en el pleno del Senado la política económica, durante la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición y Morena de nueva cuenta se confrontaron: el PRI cuestionó a Morena en voz de la senadora Vanessa Rubio: ¿Dónde está el crecimiento económico prometido?, ¿No que íbamos a crecer más que antes?, ¿Ustedes alcanzan a ver el crecimiento este año?... pues no lo logran ver porque es cero .

Rubio, ex subsecretaria de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde la tribuna fustigó a la bancada de Morena: No hay experimento alguno ni país en el mundo donde no se requiera crecer primero antes de poder desarrollarse. Una básica: si no hay crecimiento económico no hay empleo, pero también se pierden fuentes de trabajo. Esto no está sujeto a interpretaciones ni a colores ni a partidos. Si no hay crecimiento económico, perdemos todo .