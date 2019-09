Aseguró que está muy clara la redacción del artículo correspondiente, será tripartita la participación de las entidades; no podrá determinar solo el sindicato, no podrá determinar sola la Secretaría de Educación Pública (SEP), no podrá determinar sola la secretaría de Educación Pública de un estado. Eso le dará un matiz de transparencia .