La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en las leyes secundarias de la reforma educativa no hay sorpresas porque el presidente López Obrador dejó en claro, desde tiempo de campaña, su desacuerdo con la anterior reforma. La funcionaria aseveró que no hay intervención de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la definición de políticas públicas.

–¿Se le dio todo a la CNTE?

–No, no, no hay esta intervención por parte de la CNTE, se conserva la rectoría del Estado. Es una visión distinta del sistema educativo y muchos (legisladores) no la comparten. Hoy avanzamos en otra reforma diferente.