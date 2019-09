U

na foto que apareció en la primera página de la edición de ayer de La Jornada, a todo color, muestra a Enrique Peña Nieto disfrazado de hippie, cenando en un restaurante de comida china (los palillos lo delatan) con su novia Tania Ruiz. Casi al mismo tiempo, desde el penal de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles envió una carta en la que acusó que una vez más se tuvo que enterar por los medios que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó 10 años y lamentó que han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso . En efecto, la SFP inhabilitó 10 años a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la pasada administración. La sanción es por falsear información en su declaración patrimonial. “Lo contrastante es que a dicha secretaría (SFP) –dice– le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente”.