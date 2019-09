En Estados Unidos sucede algo similar a lo que pasa en México: los bonos a dos años pagan mejor rendimiento respecto a los de 10 años. Para analistas, este fenómeno conocido como curva de rendimiento invertida es un indicio de que la economía estadunidense se acerca a una recesión.

Lo anterior, explicó Sánchez Tello, tiene nerviosos a los inversionistas, que ante la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, exigen un mayor premio .

No obstante, agregó, este fenómeno también se puede deber a otros factores, por ejemplo: mayor incertidumbre en cuanto al tipo de cambio, producto de que aún no se ratifica el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, a las políticas del nuevo gobierno y a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Sobre el hecho de que las tasas de menor plazo paguen más que las de largo, no se puede decir si es un mal indicio. No podemos saber qué pasará en el futuro, pero sí es una señal de que la economía de EU puede no ir bien , explicó.

Para analistas de Intercam Casa de Bolsa, el hecho de que los inversionistas se inclinen por papeles gubernamentales mexicanos tiene que ver con la tasa de interés que se paga, la cual está por arriba de la de Estados Unidos y países emergentes, sin mencionar a algunos como Suiza, Dinamarca o Suecia, donde están por debajo de cero.