La gente no entiende la carga despectiva que tiene y también preocupa porque los directivos no han asumido su responsabilidad en todo esto. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) no hizo nada cuando este problema comenzó y ahora se ha normalizado , detalló Salinas.

El único momento en el que los directivos de la FMF intervinieron fue cuando la FIFA amenazó con quitarles puntos en la eliminatoria a Rusia 2018. Precisamente en esa Copa del Mundo ha sido el único certamen en el que se ha aplicado el protocolo del ente rector del balompié mundial contra la discriminación en los estadios, llamando la atención a los aficionados que lanzaban este alarido.

No obstante, aún se escucha en cada partido de la Liga Mx, en los recientes encuentros del Tricolor en Estados Unidos la afición mexicana también lo lanzó en los despejes del arquero rival e incluso en los Panamericanos de Lima 2019 se hizo presente cuando la selección Sub 22 enfrentó a Panamá. Pero la FMF no hace nada porque no le afecta a sus bolsillos , lamentó el académico.