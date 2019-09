Erendira Palma Hernández

La tranquilidad y comprensión alcanzan a la mexicana Alex Roudayna cada vez que anda a pasos veloces en una competencia. Para ella, correr es mucho más que superar tiempos: Es desconectarme del mundo, pero conectarme conmigo misma , confiesa la ultramaratonista que ha convertido el síndrome de Asperger, un espectro del autismo, en una fortaleza.

Esa satisfacción de correr la llevó hace 15 días a ganar la carrera de Transelkirks Run 2019 con un tiempo de 8 horas y 43 minutos, luego de recorrer 150 kilómetros de montaña en cinco días en Canadá. El buen paso de la mexicana en la competencia le permitió tener una ventaja de más de tres horas sobre el segundo lugar, además de que en la quinta etapa superó al ganador varonil.

Por el síndrome, en cuestiones sociales me es más complicado entender a las personas, pero eso también me ayuda al momento de correr porque me es más fácil enfocarme en una sola cosa, pero puede ser complicado. Si hay mucha gente percibo demás los sonidos y los movimientos, eso también me puede desconectar, es cuestión de usarlo de manera positiva , dice.

Alex es amable en la entonación aunque responde con frases cortas las primera preguntas de esta entrevista. Al hablar sobre deporte y sicología, carrera de la que estudia una maestría, todo cambia; sus palabras fluyen con emoción, son los temas que le roban la atención, los que le apasionan.

–¿Qué sientes cuando corres?

–Es el momento cuando todo cobra sentido, como si hiciera click, es mi manera de expresarme hacia el mundo. Siento que cuando corremos, nadie debe de hablar ni decir nada, es como un sentimiento que se comparte en general.

–¿Y porque estudiar sicología?