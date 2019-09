Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. 42

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que el avance de reconstrucción por los sismos de hace dos años es de 30 por ciento, al señalar que en la administración pasada se cometieron una serie de irregularidades: una de cada tres familias afectadas en Chiapas –de las entidades con mayores daños– jamás recibió recursos para la reconstrucción, se otorgaron apoyos incompletos en varios estados, no hubo números certeros que permitieran conocer la magnitud del desastre y se careció de un programa con metas claras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se aplicará la ley y no habrá impunidad para nadie por fraudes en la construcción de unidades habitacionales, porque “las inmobiliarias tienen que hacerse cargo de los daños… no somos tapadera de nadie, al que comete un delito se le tiene que castigar, ya no es el tiempo de antes”.

Confió en que a finales de 2020 concluirán con el proceso de reconstrucción y para finales de año el cálculo es tener un avance de 41 por ciento, sin límite presupuestal para que los damnificados que no fueron incluidos sean tomados en cuenta .

Sin precisar datos sobre desvíos, recursos no aplicados y denuncias presentadas –porque a decir del responsable del programa de reconstrucción, David Cervantes, no estamos ocupados de la investigación –, en conferencia de prensa el titular de la Sedatu explicó que las inconsistencias cometidas por el gobierno anterior se detectaron a partir de un muestreo aplicado a 3 mil familias de damnificados, por lo que aumentaron las acciones para atenderlos.

Por ejemplo, el número de viviendas afectadas pasó de 186 mil 526 a 200 mil, y encontraron planteles educativos censados por supuestas afectaciones sin tenerlas y viceversa, además de beneficiarios que no recibieron tarjetas para los apoyos o se las dieron sin recursos.