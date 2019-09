En el contexto de las actividades de la celebración de los 80 años del PAN, por la tarde en el auditorio de la sede nacional del instituto político, tuvieron un breve encuentro con Lech Walesa, premio Nobel de la Paz 1983, quien en un mensaje de cinco minutos expuso que se confirmó que el comunismo no funcionó en ningún país, pero tampoco el capitalismo actual. Éste consiste en la competencia; en quién puede ganar más que el otro . Indicó que también se cuestiona la democracia porque nos han dicho que es donde está la mayoría, pero ésta no participa en las elecciones. ¿Entonces en dónde está la democracia? , se cuestionó.

En tanto, en la mesa de comunicación política del foro Campañas políticas en el siglo 21, Héctor Muñoz, de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, sostuvo que el PAN debe presentar propuestas, no sólo criticar. Por ejemplo, se cuestiona el proyecto de la refinería de Dos Bocas, pero no plantean alternativa. Mencionó que se debe abordar lo que a la gente le interesa; hay temas, como el agua, que a la ciudadanía le interesa, pero sobre lo cual no hay comunicación política; son nuevos caminos para hacer campañas. no podemos seguir ganando en la competencia política haciendo lo mismo .

Misión del partido

El líder de Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó que, ante la retórica gubernamental, el diálogo permanente con la sociedad es el camino para restaurar la credibilidad.