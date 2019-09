Ana Langner

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) espera un plan de trabajo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tomar una decisión sobre la autorización de visita que el organismo solicitó a México para revisar la situación que viven las personas migrantes en la frontera sur y norte del país.

El director del área de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Cristopher Ballinas, informó que el Estado mexicano acudirá la próxima semana al periodo de audiencias de la CIDH y que espera que presente el plan de trabajo de este organismo para su visita.

El 13 de agosto el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) formalizó su petición para acudir a zonas fronterizas programada del 16 al 20 de septiembre, luego de que la cancillería considerara que no era pertinente una inspección a zonas aledañas en la frontera norte de México del 19 al 23 de agosto, fechas en que la CIDH recorrió la frontera sur de Estados Unidos.