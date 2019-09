Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. 12

Acapulco, Gro., La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Irasema Quintana Osuna, anunció que está a punto de lanzar un nuevo sistema de registro de individuos no localizados, que no sólo recibirá información de fiscalías estatales, sino que cualquier ciudadano podrá reportar una desaparición, independientemente de que exista o no una denuncia al respecto.

Entrevistada ayer en este puerto, en el contexto del inicio del décimo Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses, Quintana Osuna adelantó que, a través de un portal, familias podrán reportar, tanto en línea como por Internet o vía telefónica , a personas ausentes.

Agregó que en México, por miedo y desconfianza en las autoridades, hay muchos casos que no se han denunciado .

Recordó que en el país hay al menos 37 mil cadáveres sin identificar y 40 mil personas ausentes –la mayoría en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y México–, según registros actualizados hasta abril de 2018.