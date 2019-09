Al cuestionarle cuál sería el costo social de mantenerse una restricción presupuestal adujo: Existe una contradicción con lo que planteaba como metas del gobierno para los jóvenes; los esfuerzos que se están realizando para incluirlos a ellos en el futuro productivo, pero hay que reconocer que algunas universidades, no todas, incurrieron en errores y problemas. Unos por no administrar correctamente su patrimonio y estar al borde de la quiebra, y otras por haber incurrido en acciones de carácter ilegal. Pero eso no tienen por qué pagarlo los jóvenes, no tiene por qué pagarlo el proyecto nacional educativo .

Peligra una función esencial para los jóvenes

–Cada año, desde hace décadas, se observa el mismo jaloneo presupuestal –se le recordó.

–Es una actitud contradictoria, porque finalmente se pone en la incertidumbre, en la zozobra, a instituciones que durante muchos años han cumplido una función esencial para los jóvenes, nos parece que no debería ser ésta la tónica, ni la lógica aplicada, y por eso invitamos al gobierno a que en el periodo que vamos a discutir ingresos y presupuesto se puedan subsanar todos estos problemas.