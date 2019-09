Después de que Delgado sostuvo que se legislará para que los maestros egresados estén frente al salón de clases y no estar viendo cómo les cerramos las puertas , los coordinadores de PRI, PAN, PRD y MC señalaron que el artículo tercero de la Constitución sólo prevé que las plazas se distribuirán mediante un proceso equitativo, transparente, público, que inicia con una convocatoria.

Acotó que el pase automático de los normalistas a las plazas dependerá de las vacantes. Tampoco se va a engañar a los maestros abriendo la matrícula libre, que después tengas una gran cantidad de egresados que no puedan tener un espacio , dijo.

En ese sentido, expresaron que avalar el pase automático sería inconstitucional. No obstante, la oposición asumió que, a pesar de ello y de que los proyectos de dictamen no se circularon con suficiencia de tiempo previa para su lectura, se votarán hoy en el pleno.

Aquí se aprobará lo que diga la CNTE, para qué nos engañamos , dijo el priísta René Juárez.

Tonatiuh Bravo, coordinador de MC, definió que el pase automático implica ponerle un elemento totalmente ajeno a la preparación de los niños , pero aclaró que la postura no es quitar plazas a los egresados de las normales.

De hecho, dijo, 80 por ciento de la distribución en el país se asignan a los normalistas.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, expresó que la asignación directa de plazas va en contra del interés superior de la niñez. No estamos de acuerdo en que a través del chantaje se cristalicen demandas (del magisterio) en la legislación reglamentaria. No avalamos que se retire la evaluación, no sólo de maestros, sino a todo el sistema educativo , expresó.

Más tarde, en una conferencia conjunta, la oposición acusó que con las leyes General de Educación, de Mejora Continua de la Educación y del sistema para Carrera de los Maestros se busca instaurar un régimen de excepción, poco transparente y selectivo, para decidir sobre las plazas, en violación a la Constitución .