Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. 4

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la posibilidad de mantener en prisión a tres de los que se consideran principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a través de recursos de apelación, en las próximas semanas podría concretarse la liberación de Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los más altos jefes del cártel Guerreros Unidos, y María de los Ángeles Pineda Villa, esposa José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, mientras este último seguiría preso únicamente por lo que hace a un caso de homicidio en contra de dos activistas sociales, pero ya nada que lo relacione con el caso Iguala.

La sentencia dictada dentro de la causa penal 66/2015, de la cual posee una copia La Jornada, fue dictada por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, en funciones de juez, y en su resolución asegura que los datos de prueba aportados por la FGR son insuficientes para conducir a la certeza de la existencia de un grupo de tres o más personas organizadas .

Agrega: “no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal Guerrros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas no lo demuestran y por ello deben decretarse la absolución de los inculpados”.

De la página 14 a la 22, el Ministerio Público aportó 81 declaraciones ministeriales, en las cuales se mencionaron nombres de integrantes de Guerreros Unidos, participantes en la retención y posterior desaparición de los normalistas, de las cuales 50 fueron anuladas porque se consideró que se acusó de forma indebida a los imputados, porque no fueron aprehendidos en flagrancia, sino con base en órdenes de localización y presentación.

No había flagrancia