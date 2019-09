Calambres en el INE

En la reunión de ayer del Instituto Nacional Electoral afloraron las inquietudes que ha causado el trabajo del Órgano Interno de Control. No está gustando, dijeron algunos consejeros, que la información sobre presuntas irregularidades salga de casa. Se hizo referencia a una nota en la cual se habló de la desaparición de varias decenas de vehículos y otras irregularidades. Una solicitud de información que pesenté a la dirección de Comunicación Social para que aclararan algunos puntos no fue atendida.

Ombudsman social

Asunto: Yucatán les retira apoyo

Las familias pedimos en un escrito al gobierno, apoyado con 864 firmas, que garantice el acceso a la habilitación y rehabilitación integral infantil pública y de calidad, de forma gratuita o a precios accesibles. De no hacerlo, el daño causado será irreparable. Durante 10 años el gobierno de Yucatán donó al CRIT 44 millones anuales para que éste ofreciera el servicio de rehabilitación infantil integral. En 2019 no se ha renovado el compromiso, la atención integral ya no existe y el gobierno no ha ofrecido aún una alternativa de las mismas características. Luchamos para que nuestras hijas e hijos tengan una vida digna.

Marita Cobos/Yucatán

R: Tienen a un gobernador panista, Mauricio Vila Dosal. Ha anunciado que el presidente López Obrador asistirá esta semana a la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019. Es un buen momento para que se acerquen al gobernador y al Presidente e insistan en su petición.

Twiteratti

No me parece arrepentida, yo la dejaría vendiendo boletos, no piloteando un avión.

Guadalupe Calderón (@Lupita345orM)

