David Brooks

Corresponsal

La Jornada

19 de septiembre de 2019

Nueva York. Desde que llegó a Estados Unidos hace tres semanas, la pequeña gigante Greta Thunberg ha dejado huella en los pasillos del poder, en Washington y Nueva York, en los medios y en las calles con sus compañeras del movimiento global para enfrentar el cambio climático.

Voz y cara del movimiento ecológico masivo encabezado por jóvenes, la sueca de 16 años reitera su mensaje: nuestra casa está en llamas , y exige que los adultos no sólo rindan cuentas por su inacción ante el robo del futuro, sino que escuchen a la ciencia y actúen de inmediato para restaurar la esperanza de las nuevas generaciones.

Ayer, en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos al cual fue invitada, Thunberg repitió su mensaje sin titubeos: No quiero que me escuchen a mí, quiero que ustedes escuchen a los científicos. Quiero que se unan en torno a la ciencia y quiero que emprendan acciones reales . En lugar de presentar comentarios preparados por escrito, lo cual es lo común para quienes comparecen ante un comité, Thunberg entregó el informe elaborado por los principales científicos de clima para la Organización de las Naciones Unidas publicado el año pasado, que ofrece el consenso científico sobre las consecuencias del calentamiento global.

Ante un grupo de trabajo del Senado sobre la crisis climática, Thunberg dejó ayer sorprendidos a legisladores que elogiaban a los activistas jóvenes por su trabajo. al responder: “Por favor, ahorren sus elogios, no los queremos. No nos inviten aquí sólo para decirnos qué tanto los inspiramos sin que ustedes realmente hagan algo sobre el asunto, porque eso no lleva a nada… Si desean consejos sobre lo que deberían hacer, inviten a los científicos… no queremos que nos escuchen a nosotros, queremos que escuchen a la ciencia”. Concluyó: sé que están intentando (avanzar), pero no es suficiente. Perdón .

Durante su estancia en Washington, Thunberg participó en la huelga por el clima con cientos de jóvenes afuera de la Casa Blanca el viernes pasado. El lunes se entrevistó con el ex presidente Barack Obama y se sumó a un grupo que está demandando al gobierno en tribunales federales por robarles su futuro .

Thunberg ha expresado su mensaje en entrevistas para medios nacionales, en foros y también en las calles. Desde que llegó ha participado en las huelgas escolares que se realizan todos los viernes en Nueva York –junto con sus pares aquí, que incluyen a la estudiante mexicana Xiye Bastida, de 17 años, y Alexandria Villaseñor, de 14– y en Washington, algo que ella inspiró en todo el mundo con su solitaria acción iniciada hace más de un año, cuando se plantaba frente al Parlamento sueco insistiendo en llevar a cabo alguna acción para frenar el calentamiento global provocado por la actividad humana.

Mañana viernes estará, junto con sus pares, encabezando la principal marcha masiva de la llamada Huelga Global ante el Cambio Climático, que se realizará en esta ciudad junto con casi 5 mil marchas en Estados Unidos y otros 139 países. En esta ocasión, los jóvenes invitaron a los adultos a participar en la huelga. (https://globalclimatestrike.net; #climatestrike).