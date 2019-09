“Tenemos la cultura de ‘a mí no me pasa’, y que si me atacan no fue nada… No debemos solamente tapar el hueco, debemos hacerlo con concreto hidráulico”, dijo el experto.

Zamora, profundizó que nueve de cada 10 bancos en Latinoamérica, y México no es la excepción, han sido atacados en 2018, y las instituciones financieras, en ocasiones, no saben que han sufrido de un ciberdelito.