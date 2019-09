Naturalmente es más grande que yo , dijo Canelo; ya lo he hecho antes, así que creo que puedo hacerlo otra vez. Nunca imaginé que estaría peleando en esta división, pero así es el boxeo, así es la vida .

Saúl Canelo Álvarez está convencido de que tiene una cita con la historia del boxeo. No sólo porque confirma que es la máxima estrella de este deporte a escala mundial, sino porque esta vez quiere sumarse a nombres legendarios. La hazaña que aseguró quiere cumplir, es conquistar una cuarta corona en divisiones distintas, tras obtener los cinturones superwelter, medio, supemedio, y si consigue su meta, el semicompleto.

Canelo insistió que su meta es hacer historia en el boxeo, y Eddy Reynoso apeló a la historia para dar una dimensión de lo que busca el tapatío.

Sólo los grandes, los que quieren dejar huella toman estas peleas , dijo el entrenador Reynoso; conocemos demasiado a Kovalev y sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Un peleador grande y fuerte que de un solo golpe puede terminar una pelea. Además, desde Henry Amstrong en 1933, no ha habido un peleador que ostentara tres cinturones simultáneos y queremos que quien lo logre sea un mexicano .

Antes de la conferencia, Canelo dijo en una entrevista para la televisión estadunidense que estaba consciente de la magnitud del reto que tiene enfrente.

Pero eso es lo que me gusta. Siempre trabajo bajo presión , sostuvo; puedo estar entre tres divisiones, en medio, supermedio y ahora semicompleto, me moveré en esas categorías y tomaré la que me resulte más atractiva para mi propósito .

A pesar de que hace unos días su promotor, Óscar de la Hoya, dijo que habría una nueva pelea contra Gennady Golovkin en 2020, Canelo aseguró que por ahora no le aporta nada volver a enfrentar al kazajo.