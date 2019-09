De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. a15

Arturo Brizio Carter, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el sistema de videoarbitraje (VAR) que se utiliza en la Liga Mx es el mejor del mundo y que los silbantes tricolores ya están totalmente adaptados a él.

“Está en el mejor nivel, dudo mucho que haya un mejor VAR que el de la liga mexicana, y no es un tema de nacionalismo, ahí están los números y la radiografía.

Es una nueva forma de ver el futbol y tenemos que entender que hay jugadas polémicas, pero me jugaría el boleto con cualquier VAR del mundo y no desmerecemos. No es cacaraquear el huevo, pero sí somos muy picudos , declaró el directivo ayer en conferencia al presentar un balance general del uso de dicha tecnología en lo que va del torneo Apertura 2019 de la Liga Mx.

Respecto de la adecuación de los silbantes mexicanos al VAR comentó: Los árbitros están totalmente adaptados al VAR, incluso el futbolista, pues en partidos donde no se usa, los jugadores lo piden .

En la reunión con los medios de comunicación, realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF, el ex árbitro explicó que durante los 81 partidos que se han disputado en el presente certamen se han realizado 95 intervenciones del VAR en revisiones finales, en 41 de ellas se ha ratificado la decisión de los silbantes y en 54 se han hecho correcciones.