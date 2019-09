El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez Pineda, dio por cerrado completamente el capítulo del subdelegado médico de la dependencia en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, sobre las declaraciones misóginas, y confió en que no se vuelvan a repetir ese tipo de expresiones.

“Espero que esta situación no se vuelva a repetir… Ante la opinión pública tomó consciencia que debe ser cuidadoso en sus declaraciones. Esto no puede volverse a repetir, es algo que le corresponde al doctor Mireles ya haber tomado consciencia, y por otra parte la dirección médica tiene que estar muy al pendiente que los médicos que están al frente; evidentemente que esto sea algo que no pueda volver a suceder”, agregó.