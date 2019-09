Al señalar que con el combate a la corrupción se generarán más recursos para atender las necesidades de la población; la política no es complicada, sino un asunto de sentido común, agregó que la política es asunto de todos y yo necesito del apoyo de ustedes, de que me ayuden, que todos participemos, porque recibimos un elefante echado y reumático, mañoso y hay que ponerlo de pie. Ya logramos pararlo eso, eso sí, pero falta empujarlo para que camine y cuesta trabajo hacerlo caminar .

Reconoció que pese a dar indicaciones, debe insistir porque a veces se acatan pero no se cumplen. En tanto que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se comprometió a no contratar a las empresas y laboratorios que el gobierno federales boletine por corrupción o por monopolio.

En ocasiones, agregó, “uno toma una decisión de: ‘quiero que se haga esto’. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se lleva a cabo la orden, se acata, pero no se cumple; entonces, hay que estar diario, diario, diario, ya ven. A mí me ayuda de que soy un poco perseverante, un poco terco, eso me ayuda mucho, o sea, que no me doy por vencido a la primera. Pero todos tenemos que ayudar, todos tenemos que ayudar a que las cosas marchen bien”.

El Presidente agradeció el apoyo del gobierno del estado, con el que dijo, hay coordinación. Por su parte, el gobernador hidalguense también señaló que la entidad es aliada del gobierno federal y declaró coincidir con el jefe del Ejecutivo sobre las empresas que tenían cooptado el suministro de medicamentos.