Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. 34

El nuevo etiquetado de alimentos y bebidas en México será parecido al chileno –que lleva tres años en operación–: un sistema de advertencia que con sellos en forma de octágono identificará a los productos con niveles elevados de azúcar, sal, grasas y contenido calórico absoluto. Mientras más sellos, más dañino para la salud, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Ssa), Hugo López-Gatell.

También está la posibilidad de que se coloquen sellos para sustancias como los edulcorantes no calóricos y la cafeína, cuyo consumo representa un riesgo para niños y adolescentes.

En entrevista, comentó que con base en la evidencia científica, este será el nuevo modelo, el cual cuenta con el apoyo de la academia y organizaciones civiles en el Comité de Normalización donde se discute la modificación de la norma oficial mexicana (NOM) 051 en la materia.

También participan representantes de las empresas que, hasta ahora, no han podido o carecen de la evidencia sobre el supuesto daño que se causaría a la economía nacional y se empeñan a descalificar la propuesta con argumentos como que no serviría para abatir el problema de obesidad y diabetes en el país.

El funcionario puntualizó que el etiquetado es una de diversas medidas para hacer frente a esos graves problemas de salud, por los cuales en México está vigente la emergencia epidemiológica.

Subrayó que la industria mantiene su rechazo al cambio del etiquetado diseñado por ese sector, el cual es el peor de todos los modelos existentes; no obstante, el empresario Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conméxico), insiste en encontrar algún apoyo dentro del gobierno para evitar la modificación de la NOM y de la Ley General de Salud también encaminada a establecer un etiquetado claro y entendible.