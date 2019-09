E

l pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), después de haber estado en el ojo de huracanes mediáticos ha decidido emprender otra querella: la reforma al artículo 130 constitucional, que establece la histórica separación entre las iglesias y el Estado. Las polémicas que ha protagonizado Farela han sido la solicitud de concesiones a AMLO de medios electrónicos de radio y televisión para las iglesias y el segundo, fue el estruendo por haberse propuesto distribuir la Cartilla moral, escrita por Alfonso Reyes en los años 40 del siglo pasado. Dichas iniciativas de Farela han generado duras críticas de intelectuales, académicos, líderes de opinión y hasta de las propias iglesias, así como de colectivos sociales, como Amedi y República Laica, que observan en los atrevimientos del pastor, la vulneración los principios laicos del Estado. Farela presume su amistad y lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha orado, según él, en Palacio Nacional. De ahí el mote: El capellán de la 4T . Esta amistad la hace valer como tarjeta de presentación. No satisfecho, ha resuelto cambiar el artículo 130 constitucional para que los ministros de culto puedan acceder a cargos de elección popular, y así, ser votados, llegar a ser alcaldes, gobernadores, diputados e incluso presidentes. En un reportaje, el pastor afirmó: Lo único que pretendemos con esta reforma es que los ministros de culto tengan plenos derechos civiles y políticos, como cualquier otro ciudadano. Eso no atenta contra el Estado laico. ¿Por qué se nos restringe entonces nuestra actuación política? ¡Eso no debe ser! Añade: No es posible que en México tengamos tanto atraso respecto a otros países, donde los ministros de culto sí tienen plenos derechos políticos, como en Estados Unidos, Italia, Suecia, Dinamarca, Guatemala, Costa Rica, Uruguay o Paraguay. ¡No puede ser! Aquí todavía seguimos atrasadísimos en derechos políticos . ( Proceso, 2234, 25/8/19).