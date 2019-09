E

l espejo que refleja las propias carencias o miserias es, por lo regular, sumamente molesto. Aunque, al menos en ciertas ocasiones, hay que atreverse a mirarlo de frente. Como pocas veces, las caricaturas sobre las relaciones México-Estados Unidos obligan a reflexionar sobre los contenidos y las derivadas que de ellas surgen. Ver, en alguno de estos continuos episodios, al secretario de Relaciones Exteriores de hinojos, dándole bola a un zapato de Trump en la Oficina Oval, es atisbar al profundo desprecio por la dignidad propia. Algo similar ocurre al ver el escudo nacional en la manga de Trump o la patada en el trasero a un emigrante por parte de la policía estadunidense. La dignidad del dibujante, la del crítico y la de aquellos que aceptan su lección y se regocijan con ella, se sienten, por derivada, alejados de la afrenta implícita. En la triste historia de los asuntos bilaterales con Estados Unidos siempre se llevan las cosas hasta el mismo abismo, la tontería o el ridículo. Abismo porque nada bueno puede seguir de ese extremo; la tontería porque no se entiende la dificultad que los tratos entre diferentes conllevan, y el ridículo, porque la pena ajena, resultante de atisbar conductas esquemáticas, poco matizadas, por lo general recalan en superficialidades vergonzantes.

Es casi imposible solicitar, si no cordura o inteligencia, sí, al menos, cierta ecuanimidad para apreciar la dimensión implicada entre vecinos tan distintos. La crítica mediática, en tratándose de los temas bilaterales, es reactiva, dura, intratable y, con frecuencia, despreciativa. Muy rara vez perdona cualquier actitud que busque un arreglo, sea este momentáneo o de largo plazo. Simplemente difumina, en el mejor de los casos, la posible salida. O bien, el conducto planteado aparece como una tontería. La misma negociación y propuesta a la que se hubiera llegado en los muchos diferendos, entre los gobiernos de ambos países, se tilda de mediocre componenda. Lo usual es que para el analista o crítico simplista, México será –o sus representantes– el real perdedor del caso.

La humillación es en este tipo de tratos con el exterior la consecuencia derivada, la inevitable característica definitoria de la política respectiva. En el fondo, aunque se diga lo contrario, no se reconoce, por más evidente que sea, el enorme desbalance de fuerzas. Se exige, una y otra vez, que la parte mexicana sea clarividente, sagaz, arrojada o cautelosa. Pero no se aprecian los medios o la estrategia seguida por el o los negociadores. La presión por la victoria y la dignidad intocada es única regla aceptable. Se solicita también quedar a cubierto y lleno de gloria, aunque esta pueda ser por demás efímera. En los tratos recientes con el gobierno gringo hay, de cierto, dos rieles para ser recorridos. Uno de enfrentamiento y el otro de cautela. A cual más tendrá su final contradicho. La posibilidad de esquivar golpes o dolores mayores apenas tiene cabida. En ambos escenarios el desencuentro gubernamental con la crítica no tiene escapatoria posible. Es la inevitable consecuencia de tener tan amplia frontera y un intercambio de inmensa complejidad, creciente por lo demás. La exhibición de un discurso plagado de sabiduría –casi innata– y con profundo conocimiento del alma gringa, parece concurrido sitio de todos los moles y días. Se da por sentado que el repentino crítico tiene probados estudios y clarividencia en las relaciones de ambos países.