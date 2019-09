Los Shelley eran cultos, rebeldes, viajeros, defensores de la revolución francesa. No obstante, en sus obras subyace una mirada diagonal de los dogmas republicanos. Les angustiaba, en fin, el progresivo abandono de los sentimientos de fraternidad , y la perversa tergiversación clasista de los principios de igualdad y libertad .

Con tono autobiográfico, en Matilda hay incesto, suicidio, el amor que su padre sentía hacia ella, y culposos sentimientos por el fallecimiento de su madre para que ella pudiera nacer. Así pues, en un pasaje de la novela, el personaje se pregunta si realmente pasaremos el resto de nuestra vida condenadas a la infelicidad .

En 1826, Mary publicó El último hombre en la tierra, novela apocalíptica que narra la historia de un mundo futurista arrasado por una plaga. Los críticos destrozaron el libro, hasta que las feministas inglesas lo reditaron en 1960.

Con el mayor sigilo, Lord Marlborough, el doctor O’Kelly, y el joven pasante se volcaron a decodificar las siglas últimas de Prometeo II. No demoraron en lograr su objetivo. Después de vaciar un par de botellas del mejor whisky irlandés, O’Kelly exclamó: ¡Eureka! ¡G de Golem, A de Alastor, F de Frankenstein, A de Androide, M de Matilda! Sirviéndole una copita de ginebra, chin-chin, Lord Marlborough lo felicitó.

Pero el joven mexicano, limpiándose las manos tras engullir una porción de tacos de chicharrón que su mamacita le enviaba regularmente por DHL desde Tepic, dijo: No me late . Al unísono, sus jefes fruncieron el ceño: Beg your pardon, young man? Presumiendo del inglés gramaticalmente perfecto que había aprendido en Nayarit, el joven disparó:

–Miren ustedes, mi querido lord, mi admirado doctor: yo he analizado las obras de la señora y el señor Shelley, y me parece errado calificarlas de románticas , terror , ciencia ficción . Recursos que siempre han servido para congelar las ideas revolucionarias.

–So what? –dijeron Marlborough y O’Kelly sirviéndose otra copita de ginebra.

–¡Pos sí!, estimados… El sufrimiento de la señora Mary le hizo desarrollar poderes de vidente, intuyendo que a nuestro mundo se lo iba a llevar la chingada. ¡Monstruos adoradores de artificios tecnológicos! ¡Algoritmos que por izquierda y derecha nos dan la información que queremos consumir! ¡Indiferencia moral programada! ¡Imposibilidad de distinguir el bien del mal!

El joven nayarita finalizó diciendo: “Con todo respeto, creo que ustedes andan atrasados. La última aplicación que incluí en mi celular –les ruego discreción, me llegó desde Novosibirsk–, muestra que las siglas G.A.F.A.M. aluden a Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Por esto escondieron el libro de la señora Mary. ¿A poco no?”