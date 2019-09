Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la CNDH, recordó su trabajo al lado de Carpizo –a quien considera su maestro–, y destacó en particular la autonomía, la independencia y la firmeza con que encabezó a este organismo público en la época en que surgió, la cual no estuvo exenta de presiones y resistencias de la clase política.

Así lo afirmaron asistentes al foro Origen y evolución de las instituciones nacionales de derechos humanos: los casos de México y España. Un homenaje al doctor Jorge Carpizo McGregor , quienes pusieron de relieve no sólo los conocimientos jurídicos de este personaje, sino también su carácter humanista y su habilidad como forjador de instituciones.

Subrayó que los ombudsperson no son adversarios de los gobiernos en turno, sino observadores de la actuación de las autoridades para hacerles ver sus posibles errores y sugerirles formas de enmendar el camino a fin de no lastimar a la ciudadanía. Sostuvo que cuando una dependencia no acepta una recomendación, desde luego que debilita a la institución, pero lastima más a las víctimas .

En el acto estuvieron presentes Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, ex defensor del pueblo de España, quien destacó la influencia que tuvo Carpizo MacGregor no sólo en México, sino en otros países de la región, por sus aptitudes como jurista y su entendimiento de la realidad social del país.

Al foro también asistió el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Acuña, quien destacó el empeño de Carpizo frente a las resistencias que encontró como ombudsperson.