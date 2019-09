Roberto Garduño y Enrique Méndez

Miércoles 18 de septiembre de 2019

En un intento por revertir la imagen de que los diputados y senadores descansan más de lo que trabajan, la Comisión de Puntos Constitucionales prevé aprobar mañana el dictamen de reforma a la Constitución, para ampliar un mes y medio de sesiones cada año.

Actualmente, en total los dos periodos legislativos abarcan sólo seis meses y medio: del primero de septiembre al 15 de diciembre y del primero de febrero al 30 de abril. El resto del año, los diputados no tienen obligación de acudir a la Cámara y se acumulan los temas en las comisiones.

La propuesta que se discutirá prevé que el primero empiece el primero de agosto y concluya el 15 de diciembre, mientras el segundo dé inicio el 15 de enero y termine el 30 de abril. La comisión revisó distintas iniciativas, donde se argumentó que la existencia de recesos prolongados debilita al Congreso y consideran que el Legislativo debe ser dinámico y trabajar de manera continua .

En el proyecto que circula entre los diputados de dicho organismo se considera que ya no es aceptable que el Congreso entre en procesos prolongados, “pues si bien es cierto que en algún tiempo se consideró que la función legislativa no podía ni debía realizarse de manera permanente, eso no implica que deba permanecer casi la mitad del año en receso, pues cada una de las cámaras realiza una importantísima función de control y monitoreo de los actos de los otros poderes del Estado”.