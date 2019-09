Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. 10

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que no es sólo un asunto de autorregulación la determinación de mantener o no la lucha magisterial en las calles, pues destacaron que toda decisión parte de las bases magisteriales, las que han considerado que no se puede tener confianza en un poder como el Legislativo, que en muchas ocasiones incumplió los acuerdos .

Insistieron en que pese a las resoluciones alcanzadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la definición del contenido de las leyes secundarias de la reforma educativa depende del Congreso de la Unión, por lo que no basta con que el mandatario prometa que se incluirán nuestras demandas en las leyes secundarias .

Por su parte, Wilbert Santiago, vocero de la sección 22 de Oaxaca, destacó que por decisión de su asamblea, hoy reinstalarán un plantón en las inmediaciones de San Lázaro para dar seguimiento puntual al proceso legislativo de las tres leyes secundarias y constatar que no hay un nuevo engaño .