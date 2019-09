En relación con la ley de amnistía, dijo que operará conjuntamente con acciones como la consolidación de la Guardia Nacional – ya se notó que está bien estructurada y disciplinada; necesitamos ampliarla en número de elementos, pero ya está tomando cuerpo –, la campaña contra las adicciones y la gestión con Estados Unidos para el control en el trasiego de armas, entre otras.

Enfatizó que la amnistía pretende la reinserción de personas que están detenidas y que deseen incorporarse a la vida pública. Esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados; es para dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, no se les asistió y los delitos por los que se les acusa no son graves, no son de sangre, de violencia .

Sobre las eventuales movilizaciones magisteriales de la CNTE, dijo estar seguro de que se van a aprobar las leyes secundarias; el proyecto está bien. No es una concesión graciosa, sino una lucha de los maestros de tiempo atrás para que se respeten las normales, porque había una política de cerrarlas, desaparecerlas.

Consideró que las evaluaciones profesionales para acreditar la aptitud no son indispensables en todos los casos, pero en algunos sí son pertinentes, como en médicos que aspiran a ocupar un lugar en el ámbito de las especialidades.

Interrogado sobre una eventual intervención de su gobierno para solucionar el conflicto en Venezuela, ratificó la vigencia de la iniciativa con Uruguay, de que si Nicolás Maduro y Juan Guaidó están de acuerdo, México sería mediador.