▲ El ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero y varios de sus ex colaboradores comparecieron ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Foto José Antonio López

También estuvieron presentes los ex secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno estatales, Leonardo Vázquez y Jesús Martínez, respectivamente, y el ex fiscal del estado, Iñaki Blanco. Vázquez es uno de los 235 ex funcionarios federales y estatales denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante las investigaciones por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Al finalizar la sesión de la comisión, que se realizó en la Secretaría de Gobernación y fue encabezada por subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el funcionario estatal aseguró ser uno de los más preocupados e interesados para llegar a la verdad . Sin embargo, el representante legal de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, indicó que hubo varios puntos planteados que no fueron respondidos ni por Aguirre ni por sus ex colaboradores.

Ellos están dando evasivas, no están respondiendo. El ex secretario de Seguridad Pública dijo que él no tiene esa información. También se le cuestionó que antes del hallazgo del basurero de Cocula, la policía estatal ya tenía custodiado ese lugar , agregó. Y confió en que ante la FGR estos ex funcionarios puedan aportar mayor información.

Al salir de la sesión, el ex gobernador de Guerrero se comprometió a ampliar su declaración ante la FGR y criticó la excarcelación de Gildardo López Astudillo, El Gil, y de 24 policías municipales. Hay que juzgar al juzgador .

Insistió en que se incorporen a las nuevas investigaciones las actas elaboradas por la fiscalía estatal hace cinco años y, sobre todo, que se esclarezca quién es El Patrón (una de las principales recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), el supuesto autor intelectual de los hechos.

Lamentó que su gobierno haya sido desplazado de la indagatoria por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El ex fiscal (Iñaki Blanco) sentó las bases de esta investigación; la mayor parte de las personas consignadas por él siguen en prisión, no hubo tortura .

Manifestó su confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso.

Por su parte, Blanco refirió que en su momento la fiscalía a su cargo no pudo establecer el móvil de los hechos y entregó a la PGR un expediente con 33 personas consignadas, que no han salido de prisión.